BE 5.0 Salon Industries du Futur Parc Expo Mulhouse Mulhouse

BE 5.0 Salon Industries du Futur Mercredi 26 novembre, 09h00 Parc Expo Mulhouse European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T17:00:00

Fin : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T17:00:00

Le salon BE 5.0 Industries du Futur est le grand rendez-vous annuel en région Grand Est sur l’avenir et les perspectives de l’industrie. La 9e édition attend plus de 4200 visiteurs présents pour découvrir plus de 200 acteurs français, allemands, suisses et belges (offreurs de solutions technologiques, d’accompagnement, de financement, école et universités, laboratoires, etc.) sur son espace d’exposition de 10000 m².

Le salon est ouvert à tous : les professionnels ainsi que le grand public s’y rencontrent. De nombreux étudiants y découvrent le monde de l’industrie. Les organismes de formation comme Alsace Tech, l’UIMM, L’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs sud alsace, l’Institut Mines-Telecom sont présents pour valoriser les différents métiers et répondre aux questions concernant la formation tout au long de la vie. Le salon accueille également des conférences d’exposants gratuites et retransmises en ligne, pour répondre aux enjeux des professionnels et améliorer les connaissances du grand public. De nombreuses machines sont également présentes, vitrines des innovations de nos exposants.

Une attention particulière est portée cette année au thème de la décarbonation, l’économie circulaire, l’intelligence artificielle et les jumeaux numériques, à travers un cycle de 4 plénières, complété par 40 conférences d’exposants dans divers domaines d’expertise. Reconnu pour sa convivialité, BE 5.0 Salon Industries du futur offre un temps d’échange, de partage et de business particulièrement fertile aux acteurs privés et publics qui le fréquentent chaque année. Nous comptons parmi nos partenaires BPIfrance, la CCI, EDF, le CETIM, Clemessy, La French Fab, la Région Grand Est…

Le salon BE 5.0 Industries du Futur poursuit sa dynamique avec deux challenges : le « RhineTech Capture The Flag », un défi en cybersécurité réunissant de futurs ingénieurs, et l' »Upper Rhine Mobile Robotic Challenge », une compétition de robotique mobile à la pointe de la technologie.

Parc Expo Mulhouse 120 rue Lefebvre 68120 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller European Collectivity of Alsace Grand Est https://www.industriesdufutur.eu/fr/content/be-5-0-le-salon-des-solutions?utm_source=agenda&utm_medium=event&utm_campaign=semaineindus

