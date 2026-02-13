Be Bach ou l’ensauvagement, Théatre Molière, Bordeaux

Be Bach ou l’ensauvagement 3 et 4 mars Théatre Molière Gironde

à partir de 18 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T20:00:00+01:00 – 2026-03-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T21:30:00+01:00

Comment, à l’intérieur d’un microcosme, se révèlent les personnalités de chacun. Du jeu à la représentation sociale, on gagne en petits succès d’estimes, on pratique l’humiliation, la perfidie et le narcissisme se côtoient et se confondent.

L’ensauvagement existe depuis toujours…. depuis toujours le même, traversant les époques et s’adaptant à son siècle. Tant que l’homme subsistera, il mêlera dans ses sentiments le bien et le mal et s’il penche vers l’un, c’est rarement le meilleur.

Be Bach ou l’ensauvagement, c’est cohabiter avec le vivant sauvage, à travers le temps et les époques. Rien ne change, rien n’a changé !

Cinq danseurs et un comédien vous emmènent dans leur histoire commune et individuelle, nous faisant croire que leur vie est un jeu et que Bach n’est pas sérieux.

https://youtu.be/cFFHCEzXJx4

Théatre Molière 33 rue du temple, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/cFFHCEzXJx4 »}]

Spectacle chorégraphique : Fantaisie pour plusieurs personnages aux personnalités contrastées, entre jeu, amusement et perfidie danse spectacle

Marion Bonnet