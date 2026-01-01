Be My Wife en concert performance à la Galerie Au Roi Galerie Au Roi Paris

Be My Wife organise une soirée événement gratuite à Paris. Pour saluer la sortie de son EP To Deliver a Felling, une performance parisienne est prévue le samedi 31 janvier 2026 à la Galerie Au Roi dans le 11ème à Paris à partir de 19h30 pour une soirée immersive et pluridisciplinaire organisée par Anna

Dotigny et curatée par Federico Nessi (Be My Wife). La soirée s’achèvera par une performance live et marquera la sortie officielle en vinyle de

l’album The Restless Pursuit To Deliver A Feeling.

Be My Wife propose une soirée exceptionnelle mêlant concert et performance, avec une interprétation live et intégrale de l’album To Deliver a Feeling.

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 22h30

gratuit

Entrée Libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T22:30:00+02:00

Galerie Au Roi 73-75 Rue de la Fontaine au Roi 75010 Paris

https://www.instagram.com/bemywife_official/



Afficher la carte du lieu Galerie Au Roi et trouvez le meilleur itinéraire

