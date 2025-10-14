Be Witch ! – Une grande exposition collective Monstrueuse Galerie (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

La Monstrueuse Galerie présente « Be Witch ! », une grande exposition collective rassemblant dix artistes : cinq femmes, cinq hommes, et autant de regards croisés sur la figure plurielle et fascinante de la sorcière.Autant de médiums convoquant tantôt la gardienne des savoirs et l’alliée des éléments, tantôt la créature fantastique de nos contes d’enfance, incarnation d’une puissance singulière et intemporelle, aimée ou redoutée, crainte ou admirée.Ici, la sorcière se révèle tour à tour incantatrice, rebelle, guérisseuse ou prophétique. Elle dialogue avec la nature, interroge notre rapport au monde, et affirme une indépendance farouche, nourrie de force, de résistance et de liberté. Be Witch ! : une ode à la puissance créatrice et au réenchantement. Exposition du 7 octobre au 29 novembre 2025 :du mardi au samedi de 11h à 19h Vernissage vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h en présence des artistes

Monstrueuse Galerie (La) Centre-ville Nantes 44000

https://www.lamonstrueusegalerie.com/