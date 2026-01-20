Be Woman Une expérience à soi Bréviandes
Be Woman Une expérience à soi
L’Instant Champenois Bréviandes Aube
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-08
Après un accueil gourmand, vivez une expérience en petits groupes autour de 3 ateliers complémentaires
> Sculpter & illuminer son visage
Avec Margaux Maison Luméa, facialiste, qui vous transmettra des gestes experts d’automassage pour sublimer votre teint.
> Respirer & se recentrer
Avec Ania À la racine de nos rêves, à travers un exercice de respiration pour retrouver détente, sérénité et apaisement.
> Se sentir bien dans ses vêtements
Avec Clémentine, grâce à des conseils style et silhouette pour composer des tenues en accord avec vos envies.
Bonus chaque billet acheté vous donne une chance de participer à un concours, avec à la clé une routine beauté d’une valeur de 150 € par demi-journée.
Infos & réservations via le lien QR code sur l’affiche. .
L’Instant Champenois Bréviandes 10450 Aube Grand Est lestroyesnomades@gmail.com
