Be Woman Une expérience à soi Bréviandes

Be Woman Une expérience à soi

L’Instant Champenois Bréviandes Aube

Après un accueil gourmand, vivez une expérience en petits groupes autour de 3 ateliers complémentaires



> Sculpter & illuminer son visage

Avec Margaux Maison Luméa, facialiste, qui vous transmettra des gestes experts d’automassage pour sublimer votre teint.



> Respirer & se recentrer

Avec Ania À la racine de nos rêves, à travers un exercice de respiration pour retrouver détente, sérénité et apaisement.



> Se sentir bien dans ses vêtements

Avec Clémentine, grâce à des conseils style et silhouette pour composer des tenues en accord avec vos envies.



Bonus chaque billet acheté vous donne une chance de participer à un concours, avec à la clé une routine beauté d’une valeur de 150 € par demi-journée.



L’Instant Champenois Bréviandes 10450 Aube Grand Est lestroyesnomades@gmail.com

