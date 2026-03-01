Béaba, le spectacle qui fait danser les mots ! Villers-Cotterêts

Béaba, le spectacle qui fait danser les mots !

Depuis la lettre jusqu’au poème, depuis le geste jusqu’au mouvement, deux danseuses construisent le langage comme un jeu de Lego et font danser les mots ! Il paraît même qu’elles ont un code pour danser comme elles parlent… mais chuuuut c’est un secret.

Un voyage mouvementé et fascinant au pays des lettres et des gestes, pour les enfants !

Avec des lettres géantes et colorées, les deux interprètes évoluent dans un paysage fantastique peuplé de créatures oniriques. Soudain, surgissent les vers du poète Apollinaire et l’on devine un oiseau qui cache bien d’autres surprises…

Avec Béaba, la chorégraphe Valeria Giuga et le poète Anne-James Chaton font danser les mots de leur naissance, jusqu’à devenir une phrase. Un voyage mouvementé et fascinant au pays des lettres et des gestes !

À partir de 6 ans

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

En coréalisation avec L’échangeur-CDCN Hauts-de-France dans le cadre du festival Kidanse 2026. .

From letter to poem, from gesture to movement, two dancers build language like a Lego set and make words dance! Apparently, they even have a code for dancing like they talk? but shhhh, it’s a secret.

