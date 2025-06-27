BEACH FITNESS, PLACE MEDITERRANÉE Canet-en-Roussillon

BEACH FITNESS, PLACE MEDITERRANÉE

Canet Centre Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Samedi 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-08-29 10:00:00

2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05

Tous les cours de Beach Sports se feront obligatoirement sur inscription à Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00). Inscriptions à partir du dimanche 10h pour les activités de la semaine suivante. Inscription à la semaine (en cours). Dernier délai pour l’inscription la veille de l’activité souhaitée. Attention Places limitées à 25 personnes par cours.

Canet Centre Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

English :

All Beach Sports courses must be booked through Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00). Registration from Sunday 10am for the following week’s activities. Registration by the week (ongoing). Registration deadline: the day before the activity. Please note: Places are limited to 25 people per course.

German :

Für alle Beach-Sports-Kurse ist eine Anmeldung bei Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00) erforderlich. Anmeldung ab Sonntag 10 Uhr für die Aktivitäten der folgenden Woche. Anmeldung für eine Woche (laufend). Letzter Termin für die Anmeldung: am Vortag der gewünschten Aktivität. Achtung: Begrenzte Plätze für 25 Personen pro Kurs.

Italiano :

Tutti i corsi di Beach Sports devono essere prenotati tramite Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00). Iscrizioni a partire da domenica 10 per le attività della settimana successiva. Iscrizione a settimana (in corso). Termine ultimo per l’iscrizione: il giorno prima dell’attività desiderata. Attenzione: i posti sono limitati a 25 persone per classe.

Espanol :

Todos los cursos de deportes de playa deben reservarse a través de Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00). Inscripciones a partir del domingo a las 10 h para las actividades de la semana siguiente. Inscripción por semana (en curso). Fecha límite de inscripción: la víspera de la actividad deseada. Atención: plazas limitadas a 25 personas por clase.

