Saône-et-Loire

Début : 2025-07-17 19:30:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

2025-07-17

Beach Moonsters Lyon (Garage Soul)

La légende raconte que lorsque le grand Dick Dale a passé l’arme à gauche, son corps fut immergé dans l’océan, comme le veut une vieille tradition voodoo, et aurait accidentellement servi de repas à 3 monstres marins avides de reverb et de trémolo. Mystérieusement, l’esprit du maître aurait ainsi possédé le cerveau de ces 3 créatures maléfiques. Depuis, à chaque pleine lune, baigneurs et surfeurs craignent le retour de ceux qu’ils appellent the Beach Moonsters.

Black lagoon beach surfin les productions de l’impossible 2025

THE SCREAMIN’ MONKEYS, Chalon s/ Saône [wild garage]

Dans la jungle, terrible jungle du Rock’n Roll six singes vouent un véritable culte au Rhythm’n’Blues et au Beat garage des années 60. Une étrangeté qui nous donne une bonne raison de traquer ce groupe de primates originaire de la forêt urbaine chalonnaise. N’hésitez pas à venir remuer votre postérieur sur leurs rythmes simiesques, après tout on descend tous de la branche !

Jungle Keepers pop the balloon 2025 .

Cave à Musique 119 Rue Boullay

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

