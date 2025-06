Beach Open 47 Rue Alphonse de Poitiers Villeneuve-sur-Lot 11 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Beach Open 47 Rue Alphonse de Poitiers Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-11

Compétition de Beach Volley avec une centaine de joueurs.

Ouvert au public.

Rue Alphonse de Poitiers Beach parc du Lycée Lot-et-Bastides

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : Beach Open 47

Beach Volleyball competition with around 100 players.

Open to the public.

German :

Beach-Volleyball-Wettbewerb mit etwa 100 Spielern.

Für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Gara di beach volley con un centinaio di giocatori.

Aperta al pubblico.

Espanol :

Competición de voley playa con un centenar de jugadores.

Abierto al público.

L’événement Beach Open 47 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot