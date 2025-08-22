Beach Party Le Quai Casseneuil
Beach Party Le Quai Casseneuil vendredi 22 août 2025.
Beach Party
Le Quai 3 Quai des Gabarres Casseneuil Lot-et-Garonne
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22
2025-08-22
Bar extérieur à partir de 19h30 et DJ.
Plus de renseignements par téléphone ou mail.
Le Quai 3 Quai des Gabarres Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 74 53 54 lequairestaurant47@gmail.com
English : Beach Party
Outdoor bar from 7.30pm and DJ.
Further information by phone or e-mail.
German : Beach Party
Bar im Freien ab 19:30 Uhr und DJ.
Weitere Informationen per Telefon oder E-Mail.
Italiano :
Bar all’aperto dalle 19.30 e DJ.
Ulteriori informazioni per telefono o e-mail.
Espanol : Beach Party
Bar al aire libre a partir de las 19.30 h y DJ.
Más información por teléfono o correo electrónico.
