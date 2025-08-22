Beach Party Le Quai Casseneuil

Beach Party

Beach Party Le Quai Casseneuil vendredi 22 août 2025.

Beach Party

Le Quai 3 Quai des Gabarres Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22

Date(s) :
2025-08-22

Bar extérieur à partir de 19h30 et DJ.
Plus de renseignements par téléphone ou mail.
Bar extérieur à partir de 19h30 et DJ.
Plus de renseignements par téléphone ou mail.   .

Le Quai 3 Quai des Gabarres Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 74 53 54  lequairestaurant47@gmail.com

English : Beach Party

Outdoor bar from 7.30pm and DJ.
Further information by phone or e-mail.

German : Beach Party

Bar im Freien ab 19:30 Uhr und DJ.
Weitere Informationen per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Bar all’aperto dalle 19.30 e DJ.
Ulteriori informazioni per telefono o e-mail.

Espanol : Beach Party

Bar al aire libre a partir de las 19.30 h y DJ.
Más información por teléfono o correo electrónico.

L’événement Beach Party Casseneuil a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot