Beach party Colmar

Beach party Colmar samedi 30 août 2025.

Beach party

37 rue Denis Papin Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

Date(s) :

2025-08-30

Cet événement de fin d’été se veut être un mélange de fun, de musique, et de bonne humeur, le tout saupoudré d’une atmosphère décontractée et estivale avant la rentrée.

LA soirée de fin de l’été !

Plus qu’une simple fête, cette Beach party est un véritable moment d’évasion où l’on oublie le quotidien et où l’on se sent encore un peu en vacances, sur la plage… à Colmar !

Entrée gratuite sur présentation d’un billet d’entrée https://www.agglo-colmar.fr/beach-party .

37 rue Denis Papin Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 55 55 contact@agglo-colmar.fr

English :

This end-of-summer event is all about fun, music and good cheer, sprinkled with a relaxed, summery atmosphere before the start of the new school year.

German :

Diese Veranstaltung am Ende des Sommers soll eine Mischung aus Spaß, Musik und guter Laune sein, gespickt mit einer entspannten, sommerlichen Atmosphäre, bevor die Schule wieder beginnt.

Italiano :

Questo evento di fine estate è all’insegna del divertimento, della musica e del buon umore, con un’atmosfera rilassata ed estiva prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Espanol :

Este evento de fin de verano es todo diversión, música y buen humor, salpicado de un ambiente relajado y veraniego antes del comienzo del nuevo curso escolar.

L’événement Beach party Colmar a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de tourisme de Colmar