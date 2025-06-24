BEACH RAND’EAU, PLAGE DE LA JETÉE Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon

BEACH RAND’EAU, PLAGE DE LA JETÉE Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon mardi 24 juin 2025.

Promenade de la Côte Vermeille Plage Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2025-06-24 10:15:00

fin : 2025-09-02 11:15:00

2025-06-24 2025-06-26 2025-07-01 2025-07-03 2025-07-08 2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Tous les cours de Beach Sports se feront obligatoirement sur inscription à Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).

Inscriptions à partir du dimanche 10h pour les activités de la semaine suivante. Inscription à la semaine (en cours). Dernier délai pour l’inscription la veille de l’activité souhaitée. Places limitées.

Promenade de la Côte Vermeille Plage Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@ot-canet.fr

English :

All Beach Sports courses require registration at Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).

Registration from Sunday 10am for the following week’s activities. Registration by the week (ongoing). Registration deadline: the day before the activity. Places are limited.

German :

Für alle Beach-Sports-Kurse ist eine Anmeldung bei Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00) erforderlich.

Anmeldung ab Sonntag 10 Uhr für die Aktivitäten der folgenden Woche. Anmeldung für eine Woche (laufend). Letzter Termin für die Anmeldung: am Vortag der gewünschten Aktivität. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Tutti i corsi di Beach Sports devono essere prenotati in anticipo presso Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).

Iscrizioni a partire da domenica 10 per le attività della settimana successiva. Iscrizioni settimanali (in corso). Termine ultimo per l’iscrizione: il giorno prima dell’attività desiderata. I posti sono limitati.

Espanol :

Todos los cursos de deportes de playa deben reservarse con antelación en Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).

Inscripciones a partir del domingo a las 10 h para las actividades de la semana siguiente. Inscripción por semanas (en curso). Fecha límite de inscripción: la víspera de la actividad deseada. Plazas limitadas.

