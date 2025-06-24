BEACH RAND’EAU, PLAGE DE LA JETÉE Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon
BEACH RAND’EAU, PLAGE DE LA JETÉE
Promenade de la Côte Vermeille Plage Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2025-06-24 10:15:00
fin : 2025-09-02 11:15:00
2025-06-24 2025-06-26 2025-07-01 2025-07-03 2025-07-08 2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28
Tous les cours de Beach Sports se feront obligatoirement sur inscription à Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).
Inscriptions à partir du dimanche 10h pour les activités de la semaine suivante. Inscription à la semaine (en cours). Dernier délai pour l’inscription la veille de l’activité souhaitée. Places limitées.
Promenade de la Côte Vermeille Plage Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@ot-canet.fr
English :
All Beach Sports courses require registration at Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).
Registration from Sunday 10am for the following week’s activities. Registration by the week (ongoing). Registration deadline: the day before the activity. Places are limited.
German :
Für alle Beach-Sports-Kurse ist eine Anmeldung bei Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00) erforderlich.
Anmeldung ab Sonntag 10 Uhr für die Aktivitäten der folgenden Woche. Anmeldung für eine Woche (laufend). Letzter Termin für die Anmeldung: am Vortag der gewünschten Aktivität. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Tutti i corsi di Beach Sports devono essere prenotati in anticipo presso Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).
Iscrizioni a partire da domenica 10 per le attività della settimana successiva. Iscrizioni settimanali (in corso). Termine ultimo per l’iscrizione: il giorno prima dell’attività desiderata. I posti sono limitati.
Espanol :
Todos los cursos de deportes de playa deben reservarse con antelación en Canet Tourisme 49 avenue de la Méditerranée (+33 (0)4.68.86.72.00).
Inscripciones a partir del domingo a las 10 h para las actividades de la semana siguiente. Inscripción por semanas (en curso). Fecha límite de inscripción: la víspera de la actividad deseada. Plazas limitadas.
