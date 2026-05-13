Ouistreham

Beach Rowing Normandie

pointe du siège Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Parcours de 80m de course à pied sur la plage pour rejoindre son coéquipier sur le bateau d’aviron de mer. Réaliser un parcours de slalom de 250m et retour en ligne directe, suivi de la course à pied. Inscription sur le site de la FFAviron

Parcours de 80m de course à pied sur la plage pour rejoindre son coéquipier sur le bateau d’aviron de mer. Réaliser un parcours de slalom de 250m et retour en ligne directe, suivi de la course à pied.

Inscription sur le site de la FFAviron .

pointe du siège Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

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English : Beach Rowing Normandie

Complete an 80m run on the beach to join your team-mate on the rowing boat. Complete a 250m slalom course and return in a direct line, followed by the run. Registration on the FFAviron website

L’événement Beach Rowing Normandie Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer