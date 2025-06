Beach Rugby Féminin Plage de la Romaniquette Istres 28 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Beach Rugby Féminin Samedi 28 juin 2025 à partir de 9h. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-28 09:00:00

Tournoi de Beach Rugby Solidaire à la plage de la Romaniquette

proposé par l’association les petits pieds de Mahé en partenariat avec le club de rugby féminin de Miramas

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 10 11

English :

Solidarity Beach Rugby Tournament at Romaniquette Beach

proposed by the association Les Petits Pieds de Mahé in partnership with the Miramas women’s rugby club

German :

Solidarisches Beach-Rugby-Turnier am Strand von La Romaniquette

angeboten von der Organisation les petits pieds de Mahé in Partnerschaft mit dem Frauen-Rugby-Club von Miramas

Italiano :

Torneo di beach rugby solidale sulla spiaggia di Romaniquette

organizzato dall’associazione les petits pieds de Mahé in collaborazione con il club di rugby femminile Miramas

Espanol :

Torneo de Rugby de Playa Solidaria en Romaniquette Beach

Propuesto por la asociación Les Petits Pieds de Mahé en colaboración con el club de rugby femenino Miramas

