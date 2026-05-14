Beach Rugby | Journée découverte Stade Eric Chauveau Issigeac

Issigeac

Beach Rugby | Journée découverte

Stade Eric Chauveau Route d’Eymet Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Et si votre enfant venait découvrir le rugby autrement ?

Dans le cadre du Challenge Thierry Chauveau Beach Rugby, l’École de Rugby Sud Périgord organise une journée découverte ouverte à tous les enfants et à leurs familles.

– Ateliers ludiques

– Découverte du rugby

– Rencontre avec les éducateurs

– Ambiance conviviale et sans engagement

Une belle occasion de venir essayer le rugby, partager un moment en famille et découvrir l’univers de l’ERSP dans une ambiance estivale et détendue!

N’hésitez pas à partager et à inviter des copains, camarades d’école ou voisins. .

Stade Eric Chauveau Route d’Eymet Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 12 43 72 contact@ersp.fr

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English : Beach Rugby | Journée découverte

L’événement Beach Rugby | Journée découverte Issigeac a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides