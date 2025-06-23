BEACH RUNNING, PLAGE DU ROUSSILLON Canet-en-Roussillon

BEACH RUNNING, PLAGE DU ROUSSILLON Canet-en-Roussillon lundi 23 juin 2025.

BEACH RUNNING, PLAGE DU ROUSSILLON

2 Boulevard de la Jetée ,(Parvis Oniria) Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-23 08:30:00

fin : 2025-06-23 09:30:00

Date(s) :

2025-06-23 2025-06-30 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01

Tous les cours de Beach Sports se feront obligatoirement sur inscription à Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00).

Inscriptions à partir du dimanche 10h pour les activités de la semaine suivante. Inscription à la semaine (en cours). Dernier délai pour l’inscription la veille de l’activité souhaitée.

Inscription limitée à 2 cours par semaine pour la même personne.

Attention Places limitées à 25

.

2 Boulevard de la Jetée ,(Parvis Oniria) Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

All Beach Sports courses must be booked through Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00).

Registration from Sunday 10am for the following week’s activities. Registration by the week (ongoing). Registration deadline: the day before the activity.

Registration limited to 2 classes per week for the same person.

Please note: Places are limited to 25

German :

Für alle Beach-Sports-Kurse ist eine Anmeldung bei Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00) erforderlich.

Anmeldung ab Sonntag 10 Uhr für die Aktivitäten der folgenden Woche. Anmeldung für eine Woche (laufend). Letzter Termin für die Anmeldung: am Vortag der gewünschten Aktivität.

Anmeldung auf 2 Kurse pro Woche für dieselbe Person beschränkt.

Achtung: Begrenzte Anzahl an Plätzen (25)

Italiano :

Tutti i corsi di Beach Sports devono essere prenotati tramite Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00).

Iscrizioni a partire da domenica 10 per le attività della settimana successiva. Iscrizione a settimana (in corso). Termine ultimo per l’iscrizione: il giorno prima dell’attività desiderata.

Iscrizione limitata a 2 lezioni a settimana per la stessa persona.

Nota bene: i posti sono limitati a 25

Espanol :

Todos los cursos de deportes de playa deben reservarse a través de Canet Tourisme (+33 (0)4.68.86.72.00).

Inscripciones a partir del domingo a las 10 h para las actividades de la semana siguiente. Inscripción por semana (en curso). Fecha límite de inscripción: la víspera de la actividad deseada.

Inscripción limitada a 2 clases por semana para la misma persona.

Atención: Plazas limitadas a 25

L’événement BEACH RUNNING, PLAGE DU ROUSSILLON Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-15 par CANET TOURISME