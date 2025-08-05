Beach Summer Tour Royan
Beach Summer Tour Royan mardi 5 août 2025.
Beach Summer Tour
Plage du Chay Royan Charente-Maritime
Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00
fin : 2025-09-02 12:00:00
2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16
La santé mentale est la grande cause nationale de 2025 avec 4 objectifs déstigmatisation, développement de la prévention et du repérage précoce, amélioration de l’accès aux soins et accompagnement.
Plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 41 22 47
English :
Mental health is the major national cause of 2025, with 4 objectives: destigmatization, development of prevention and early detection, improved access to care and support.
German :
Psychische Gesundheit ist die große nationale Sache für 2025 mit vier Zielen: Entstigmatisierung, Ausbau der Prävention und Früherkennung, Verbesserung des Zugangs zur Versorgung und Begleitung.
Italiano :
La salute mentale è la principale causa nazionale per il 2025, con 4 obiettivi: ridurre la stigmatizzazione, sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorare l’accesso alle cure e al supporto.
Espanol :
La salud mental es la principal causa nacional para 2025, con 4 objetivos: reducir la estigmatización, desarrollar la prevención y la detección precoz, mejorar el acceso a la atención y el apoyo.
L’événement Beach Summer Tour Royan a été mis à jour le 2025-08-05 par Mairie de Royan