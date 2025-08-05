Beach Summer Tour Royan

Beach Summer Tour Royan mardi 5 août 2025.

Beach Summer Tour

Plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-09-02 12:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16

La santé mentale est la grande cause nationale de 2025 avec 4 objectifs déstigmatisation, développement de la prévention et du repérage précoce, amélioration de l’accès aux soins et accompagnement.

.

Plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 41 22 47

English :

Mental health is the major national cause of 2025, with 4 objectives: destigmatization, development of prevention and early detection, improved access to care and support.

German :

Psychische Gesundheit ist die große nationale Sache für 2025 mit vier Zielen: Entstigmatisierung, Ausbau der Prävention und Früherkennung, Verbesserung des Zugangs zur Versorgung und Begleitung.

Italiano :

La salute mentale è la principale causa nazionale per il 2025, con 4 obiettivi: ridurre la stigmatizzazione, sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorare l’accesso alle cure e al supporto.

Espanol :

La salud mental es la principal causa nacional para 2025, con 4 objetivos: reducir la estigmatización, desarrollar la prevención y la detección precoz, mejorar el acceso a la atención y el apoyo.

L’événement Beach Summer Tour Royan a été mis à jour le 2025-08-05 par Mairie de Royan