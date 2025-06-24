BEACH TRAINING, PLAGE DE LA JETÉE Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon

BEACH TRAINING, PLAGE DE LA JETÉE Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon mardi 24 juin 2025.

BEACH TRAINING, PLAGE DE LA JETÉE

Promenade de la Côte Vermeille PLAGE DE LA JETEE Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-24 09:00:00

fin : 2025-08-19 10:00:00

Date(s) :

2025-06-24 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Inscriptions à partir du dimanche 10h pour les activités de la semaine suivante. Inscription à la semaine (en cours). Dernier délai pour l’inscription la veille de l’activité souhaitée. Inscription limitée à 2 cours par semaine pour la même personne.

Attention Places limitées à 25 personnes par cours

.

Promenade de la Côte Vermeille PLAGE DE LA JETEE Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@ot-canet.fr

English :

Registration from Sunday 10am for the following week’s activities. Weekly registration (ongoing). Registration deadline: the day before the desired activity. Registration limited to 2 classes per week for the same person.

Please note: Places are limited to 25 people per class

German :

Anmeldung ab Sonntag 10 Uhr für die Aktivitäten der folgenden Woche. Anmeldung für eine Woche (laufend). Letzter Termin für die Anmeldung: am Vortag der gewünschten Aktivität. Anmeldung auf 2 Kurse pro Woche für dieselbe Person beschränkt.

Achtung: Begrenzte Plätze für 25 Personen pro Kurs

Italiano :

Iscrizioni a partire da domenica 10 per le attività della settimana successiva. Iscrizioni a settimana (in corso). Termine ultimo per l’iscrizione: il giorno prima dell’attività desiderata. Iscrizione limitata a 2 lezioni a settimana per la stessa persona.

Attenzione: i posti sono limitati a 25 persone per classe

Espanol :

Inscripción a partir del domingo a las 10 h para las actividades de la semana siguiente. Inscripción por semanas (en curso). Fecha límite de inscripción: el día anterior a la actividad deseada. Inscripción limitada a 2 clases por semana para la misma persona.

Atención: plazas limitadas a 25 personas por clase

L’événement BEACH TRAINING, PLAGE DE LA JETÉE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-15 par CANET TOURISME