Beach Vert Sillé-le-Guillaume

Beach Vert Sillé-le-Guillaume jeudi 24 juillet 2025.

Beach Vert

Allée Somerton Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 13:30:00

fin : 2025-07-24 17:00:00

Date(s) :

2025-07-24

La Ligue de Football des Pays de la Loire organise à nouveau cette année le Beach Vert , une animation estivale originale, mettant en lumière nos territoires. Elle se déroulera du 7 au 28 juillet 2025 !

Le Beach Vert est de retour !

La Ligue de Football des Pays de la Loire organise à nouveau cette année le Beach Vert , une animation estivale originale, mettant en lumière nos territoires. Elle se déroulera du 7 au 28 juillet 2025 !

Rendez-vous le jeudi 24 juillet 2025 sur le site naturel classé du Lac de Sillé pour cet événement organisé en partenariat avec le FC Pays de Sillé.

⚽Pour rappel, le Beach Vert est une tournée itinérante créée avec un objectif social offrir aux enfants (filles et garçons) de 6 à 15 ans et aux communes rurales un accès GRATUIT à des événements sportifs près de chez eux.

Au programme matchs de foot loisir, tir-radar, Futnet (Tennis-Ballon), parcours fauteuil et ateliers RSE avec les partenaires, autour notamment du numérique et de l’alimentation.

Des cadeaux seront distribués au cours de la journée !

Inscription en ligne sur le site de la fédération https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoilD4geEAUUDCEKI6T247zAQvzTK9zYTn3h7_1K6YOgiaWQ/viewform?fbclid=IwY2xjawLZyiFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5QXZHdkZGaGJtUTVYQjh6AR5RvG7jGSoKe9X2lKvX4P2ZXRe6JT9i9c3Fz4wrOhUacKMMru1XpUQliGaCZg_aem_rZKDmO2IzMhfmY3LCJa12g .

Allée Somerton Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr

English :

The Pays de la Loire Football League is organizing the « Beach Vert » again this year, an original summer event highlighting our regions. It will take place from July 7 to 28, 2025!

German :

Die Fußball-Liga der Pays de la Loire organisiert auch in diesem Jahr wieder den « Beach Vert », eine originelle Sommerveranstaltung, die unsere Gebiete ins rechte Licht rückt. Er findet vom 7. bis 28. Juli 2025 statt!

Italiano :

La Lega Calcio dei Pays de la Loire organizza anche quest’anno il « Beach Vert », un originale evento estivo che mette in risalto le nostre regioni. Si svolgerà dal 7 al 28 luglio 2025!

Espanol :

La Liga de Fútbol de los Países del Loira organiza de nuevo este año la « Beach Vert », un original acontecimiento estival que pone de relieve nuestras regiones. Tendrá lugar del 7 al 28 de julio de 2025

L’événement Beach Vert Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Sillé-Le-Guillaume