Beach Volley Party Fort-Mahon-Plage

vendredi 8 août 2025

Début : 2025-08-08 17:00:00

Compose ta team de rêve et viens t’éclater sur le sable en te confrontant à d’autres équipes !

En équipe de 3 mixte ou non

à partir de 12ans Place limitée

Initiation et terrains en libre accès à partir de 14h.

Ambiance DJ pendant et à la suite du Tournoi 5 .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

