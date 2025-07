Beach Yoga Messanges

Beach Yoga Messanges lundi 7 juillet 2025.

Beach Yoga

Plage Nord Messanges Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-07-07 10:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Ton corps à besoin de vacances? Et si tu lui offrais une session de Beach yoga. Un moment rien qu’à toi, bercé par les vagues et guidé par Laetitia ,une prof inspirée et inspirante.

Ton corps à besoin de vacances? Et si tu lui offrais une session de Beach yoga. Un moment rien qu’à toi, bercé par les vagues et guidé par Laetitia ,une prof inspirée et inspirante.

Avec plus de 500h de formation, Laetitia te propose un yoga fluide, un brin de challenge et beaucoup de bienveillance. Elle ne cherche pas la performance, mais la présence. Pas la posture parfaite, mais l’écoute juste. Pas de pression, juste du fun, du mouvement, du sable entre les orteils et de bonnes vibes. Ces cours sont accessible à tous! Alors viens comme tu es, avec ta curiosité et ton envie d’explorer. .

Plage Nord Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 74 64

English : Beach Yoga

Does your body need a vacation? Why not treat it to a session of Beach yoga. A moment just for you, cradled by the waves and guided by Laetitia, an inspired and inspiring teacher.

German : Beach Yoga

Dein Körper braucht Urlaub? Wie wäre es mit einer Beach-Yoga-Session? Ein Moment nur für dich, gewiegt von den Wellen und angeleitet von Laetitia, einer inspirierten und inspirierenden Lehrerin.

Italiano :

Il vostro corpo ha bisogno di una vacanza? Perché non concedersi una sessione di Beach yoga. Un momento tutto per voi, cullati dalle onde e guidati da Laetitia, un’insegnante ispirata e stimolante.

Espanol : Beach Yoga

¿Su cuerpo necesita unas vacaciones? Regálese una sesión de yoga en la playa. Un momento para ti mismo, arrullado por las olas y guiado por Laetitia, una profesora inspirada e inspiradora.

L’événement Beach Yoga Messanges a été mis à jour le 2025-06-25 par OTI LAS