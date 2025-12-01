Bears Academy village Saint-Lary-Soulan
Bears Academy village Saint-Lary-Soulan samedi 20 décembre 2025.
Bears Academy
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Premières sensations de glisse pour les enfants de moins de 7 ans.
Le club de snowboard Les Brown Bears a accueilli plus de 2000 snowboarders en herbe sur l’animation Bear Academy!!!
Place de l’Office de Tourisme Gratuit .
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
First gliding sensations for children under 7 years old.
The snowboard club Les Brown Bears welcomed more than 2000 snowboarders on the Bear Academy animation!
German :
Erste Skierlebnisse für Kinder unter 7 Jahren.
Der Snowboardclub Brown Bears hat über 2000 kleine Snowboarder zur Bear Academy Animation eingeladen!
Italiano :
Prime sensazioni di scivolamento per i bambini sotto i 7 anni.
Lo snowboard club Les Brown Bears ha accolto più di 2000 snowboarder in erba nell’animazione della Bear Academy!
Espanol :
Primeras sensaciones de deslizamiento para niños menores de 7 años.
¡El club de snowboard Les Brown Bears acogió a más de 2000 snowboarders en la animación de la Bear Academy!
L’événement Bears Academy Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de St Lary|CDT65