BEAST IN BLACK – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne dimanche 15 novembre 2026.

BEAST IN BLACK Début : 2026-11-15 à 19:30. Tarif : – euros.

MEDIATONE ET VERYSHOW PRÉSENTENT : BEAST IN BLACKBEAST IN BLACKFI – Power MetalBeast In Black, formation internationale de power metal installée à Helsinki, s’impose comme l’un des groupes les plus singuliers de la scène actuelle.Leur signature musicale : un alliage percutant de riffs acérés, de refrains irrésistiblement mélodiques et d’une énergie dance-metal qui convoque toute la flamboyance de la pop et de l’électro des années 1980.Leur univers s’ancre dans l’imaginaire de la dark fantasy et de la science-fiction, nourri par une fascination assumée pour le manga culte Berserk. Sur scène, Beast In Black déchaîne une intensité électrique qui a conquis les foules à travers l’Europe et au-delà.Avec trois albums encensés par la critique, une série de singles et de clips remarqués, ainsi qu’une incursion remarquée dans le monde du jeu vidéo, le groupe ne cesse d’élargir son empreinte artistique. Leur clip “Blind And Frozen” est devenu un véritable phénomène, cumulant plus de 50 millions de vues sur YouTube.SONATA ARCTICAFI – Power MetalSonata Arctica est l’un des groupes de metal les plus emblématiques de Finlande — une formation qui fait voyager sa musique à travers le monde depuis près de trois décennies. Il y a une trentaine d’années, une bande de jeunes musiciens se réunit dans la petite ville de Kemi, en Finlande, pour jouer ensemble. Ils étaient loin d’imaginer que ce passe-temps allait devenir une incroyable aventure qui les mènerait aux quatre coins du globe pendant les 30 années suivantes… et au-delà.Avec 11 albums studio et plus de 1500 concerts dans plus de 50 pays, Sonata Arctica a inscrit son nom dans l’histoire du heavy metal, et l’histoire est encore loin d’être terminée.FROZEN CROWNIT – Power MetalFrozen Crown est un groupe de power metal originaire de Milan, qui s’est rapidement imposé comme l’un des fers de lance de la scène metal italienne. Leur musique conjugue la vitesse et la puissance du heavy metal traditionnel avec des mélodies épiques, des harmonies de guitare virtuoses et des refrains taillés pour marquer les esprits.Depuis leurs débuts en 2017, ils ont sorti plusieurs albums salués pour leur intensité et leur fraîcheur, cumulant des millions de vues et d’écoutes en ligne. Porté par les guitares flamboyantes de Federico Mondelli et la voix puissante de Giada “Jade” Etro, Frozen Crown s’illustre aussi par des performances scéniques énergiques qui fédèrent une communauté de fans toujours plus large à travers l’Europe.Alliant tradition et modernité, Frozen Crown incarne la nouvelle génération du power metal avec un style à la fois technique, mélodique et furieusement accrocheur.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69