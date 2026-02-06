Beat Box ! Café 109 Fumel

Beat Box !

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un atelier d’initiation au technique du beat box pour tous les niveaux et tous les curieuses et curieux ! Repartez après deux heures de séances avec pleins de sons pour faire vibrer et danser votre entourage.

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

English : Beat Box !

An introductory beat boxing workshop for all levels and all those who are curious! After two hours of sessions, you’ll leave with plenty of sounds to get your friends and family dancing.

