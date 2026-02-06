Beat Box ! Café 109 Fumel
Beat Box ! Café 109 Fumel samedi 28 février 2026.
Beat Box !
Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un atelier d’initiation au technique du beat box pour tous les niveaux et tous les curieuses et curieux ! Repartez après deux heures de séances avec pleins de sons pour faire vibrer et danser votre entourage.
Un atelier d’initiation au technique du beat box pour tous les niveaux et tous les curieuses et curieux ! Repartez après deux heures de séances avec pleins de sons pour faire vibrer et danser votre entourage. .
Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Beat Box !
An introductory beat boxing workshop for all levels and all those who are curious! After two hours of sessions, you’ll leave with plenty of sounds to get your friends and family dancing.
L’événement Beat Box ! Fumel a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot