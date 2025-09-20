Beat-box & jonglerie: Melvil le malin Blond

Beat-box & jonglerie: Melvil le malin Blond samedi 20 septembre 2025.

Beat-box & jonglerie: Melvil le malin

Rue Sacha Kopciowski Blond Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Melvil le Malin un spectacle mêlant beat-box et jonglerie, on s’y étonne et on y rit ! Oui ! Ce clown sans nez vous attendrit. Étonnant et habile, il s’appelle Melvil. Melvil a un soucis de diction, mais après une once d’hésitation, l’ingénu timide se dévoile et dessine dans vos yeux des étoiles. Grâce à vous et son courage il surmonte son handicap qu’il tourne à

son avantage pour vous offrir un beau spectacle. Les sons de sa bouche percutante rythment ses lancers de balles volantes. Ses jeux en allitérations sonnent la cadence et donnent le ton.

Alors alors petits et grands, découvrez donc un être charmant au monde sonore et aérien celui de Melvil le Malin.

De et par Jean-Manu Compagnie C’est Pas Permis

Pot offert par la commune à la fin du spectacle .

Rue Sacha Kopciowski Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 14 02

English : Beat-box & jonglerie: Melvil le malin

German : Beat-box & jonglerie: Melvil le malin

Italiano :

Espanol :

L’événement Beat-box & jonglerie: Melvil le malin Blond a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays du Haut Limousin