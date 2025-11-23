Beat Street Day Salle Lauga Bayonne
Beat Street Day Salle Lauga Bayonne dimanche 23 novembre 2025.
Beat Street Day
Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Depuis quelques années maintenant, la compétition bayonnaise réunit les élites françaises et internationales de break dance.
Ces compétiteurs de très haut niveau sont départagés par un jury de premier plan.
Cet événement idéal pour tout amateur de danse hip-hop, est aussi une très belle découverte pour celles et ceux qui le sont moins.
Un moment assurément convivial et une ambiance unique.
Coréalisation Street Art Studio Ville de Bayonne .
Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
