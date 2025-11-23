Beat Street Day Salle Lauga Bayonne

Beat Street Day

Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Depuis quelques années maintenant, la compétition bayonnaise réunit les élites françaises et internationales de break dance.

Ces compétiteurs de très haut niveau sont départagés par un jury de premier plan.

Cet événement idéal pour tout amateur de danse hip-hop, est aussi une très belle découverte pour celles et ceux qui le sont moins.

Un moment assurément convivial et une ambiance unique.

Coréalisation Street Art Studio Ville de Bayonne .

Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

