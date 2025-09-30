Beatbox 360° Robin Cavailles L’ALAMBIK! Le Mans

Beatbox 360° Robin Cavailles

L’ALAMBIK! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Champion de France 2017 et vainqueur du Grand Beatbox Battle 2023 à Tokyo, Robin Cavaillès transforme la loop station en instrument de création fascinant. Entre voix chantée, beatbox virtuose et guitare, il construit des harmonies en direct, couche après couche. Un spectacle où la technologie rencontre l’organique, aussi impressionnant qu’inspirant. .

L’ALAMBIK! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Beatbox 360° Robin Cavailles Le Mans a été mis à jour le 2025-09-30 par CDT72