BEATLES VS MICKAEL JACKSON, QUI EST VRAIMENT LE ROI DE LA POP BASCALA Bruguières

BEATLES VS MICKAEL JACKSON, QUI EST VRAIMENT LE ROI DE LA POP

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Après nous avoir enchanté avec leur concert De ABBA à Queen, les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse reviennent avec une nouvelle proposition audacieuse un duel musical entre deux figures emblématiques de la pop mondiale.

Portés par des arrangements originaux et une interprétation pleine d’énergie, les plus grands succès de ces artistes prennent une nouvelle dimension au contact des cordes sensibles et virtuoses de l’orchestre. 18 .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After enchanting us with their concert From ABBA to Queen, the musicians of the Orchestre de Chambre de Toulouse return with a daring new proposition: a musical duel between two emblematic figures of world pop.

L’événement BEATLES VS MICKAEL JACKSON, QUI EST VRAIMENT LE ROI DE LA POP Bruguières a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE