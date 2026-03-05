Beatport live Marseille W/ Cera Khin, Zora and more Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Beatport live Marseille W/ Cera Khin, Zora and more

Samedi 4 avril 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.05 – 16.05 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 23:00:00

fin : 2026-04-04 05:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Techno, hard techno

Beatport Live arrive en France pour la toute première fois, en posant sa série d’événements internationale à Marseille pour une nuit placée sous le signe du hard dance percutant et d’une énergie club intense.

Techno, hard techno

Beatport Live arrive en France pour la toute première fois, en posant sa série d’événements internationale à Marseille pour une nuit placée sous le signe du hard dance percutant et d’une énergie club intense.



Cera Khin mène l’affiche avec ses sets instinctifs et sans frontières, naviguant avec fluidité entre hardgroove, trance, schranz et acid — rapides, audacieux et taillés pour le peak time. À ses côtés, Zorza, originaire de Toronto, propose un mélange explosif de techno, trance et hard dance, après des apparitions remarquées chez Boiler Room, au Dour Festival et sur de grandes scènes internationales.

Le duo parisien Balagan apporte sa hard dance et hard techno précise et affûtée. Curateurs officiels Hard Dance & Hard Techno pour Beatport, leurs sets allient finesse de sélection et intensité maximale. En ouverture, Anthony Capaldi livre un set techno puissant, ancré dans l’underground marseillais, canalisant énergie brute et exigence artistique à chaque performance .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Techno, hard techno

Beatport Live arrives in France for the very first time, bringing its international event series to Marseille for a night of hard-dancing action and intense club energy.

L’événement Beatport live Marseille W/ Cera Khin, Zora and more Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille