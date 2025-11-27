BEATRICE DE LA BOULAYE – COMEDIE LE MANS Le Mans

BEATRICE DE LA BOULAYE Début : 2026-01-22 à 21:00. Tarif : – euros.

On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette, ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série « Tropiques Criminels » sur France 2.Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre.« Héroïnes » est avant tout une ode à la Liberté d’être un.e héros.ïne ou pas, justement.Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72