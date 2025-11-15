Béatrice de la Boulaye Héroïnes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Béatrice de la Boulaye Héroïnes

Samedi 15 novembre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:30:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette, ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série Tropiques Criminels sur France 2.

Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre. Héroïnes est avant tout une ode à la Liberté d’être une héroïne ou pas, justement. Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.



● Auteurs Beatrice de La Boulaye, Greg Dey, Julien Schmidt, Ismaël Sy Savané

● Mise en scène: Ismaël Sy Savané

● Accompagnement artistique Celia Pilastre

● Lumières Raphaël Jassin

● Costume Gayanée Pierre. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

She is best known for her role as Scotch Brit in Airnadette, and as Gaëlle Crivelli in the France 2 series Tropiques Criminels .

German :

Man kennt sie vor allem für ihre Rolle als Scotch Brit bei den Airnadette oder als Gaëlle Crivelli in der Serie Tropiques Criminels auf France 2.

Italiano :

È nota soprattutto per il ruolo di Scotch Brit in Airnadette e di Gaëlle Crivelli nella serie di France 2 Tropiques Criminels .

Espanol :

Es más conocida por su papel de Scotch Brit en Airnadette, y como Gaëlle Crivelli en la serie de France 2 Tropiques Criminels .

L’événement Béatrice de la Boulaye Héroïnes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence