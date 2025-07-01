Béatrice de La Boulaye – Héroïnes Le Bacchus Rennes 20 – 22 mars 2026 Tarifs : 23€ et 17€

un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes

**Béatrice De La Boulaye en tournée avec son spectacle « Héroïnes ».**

Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre.

“Héroïnes” est avant tout une ode à la Liberté d’être un.e héros.ïne ou pas, justement. Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.

————————————-

De et avec Béatrice de La Boulaye. Direction artistique : Célia Pilastre

[https://youtu.be/h7U70ZPt284](https://youtu.be/h7U70ZPt284)

**A propos de l’artiste :**

Béatrice de La Boulaye, née en 1981, est une comédienne, dramaturge et metteuse en scène française. Elle étudie la littérature en hypokhâgne, khâgne puis obtient une bi-licence anglais-théâtre et une maîtrise de théâtre au Trinity College de Dublin.

Principalement connue sous le nom de Scotch Brit au sein des Airnadette, on a pu aussi la voir dans des séries télévisées comme Les Revenants ou Tropiques criminels dans laquelle elle incarne le rôle de Gaëlle Crivelli sur France 2, au cinéma dans Le Jour de la comète et sur les planches avec le collectif La Bouée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8123-beatrice-de-la-boulaye-heroines-mars2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine