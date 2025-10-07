Béatrice de la Boulaye : Héroïnes Théâtre Francine Vasse Nantes

Béatrice de la Boulaye : Héroïnes Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 10 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série « Tropiques Criminels » sur France 2. Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre. “Héroïnes” est avant tout une ode à la Liberté d’être un héros ou une héroïne, ou pas, justement.Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes. Auteurs : Béatrice de La Boulaye, Grégoire Dey, Julien SchmidtMise en scène : Ismaël Sy Savané Durée : 1h15

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/