Béatrice de la Boulaye – THEATRE FRANCINE VASSE Nantes

Béatrice de la Boulaye Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : BÉATRICE DE LA BOULAYEBéatrice de la Boulaye dans Héroïnes Durée : 1h15Pitch : On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série « Tropiques Criminels » sur France 2.Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre.“Héroïnes” est avant tout une ode à la Liberté d’être un·e héros·ïne ou pas, justement.Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.Auteurs : Béatrice de La Boulaye, Grégoire Dey, Julien SchmidtMise en scène : Ismaël Sy SavanéAccompagnement artistique : Celia PilastreLumières : Raphaël JassinCostume : Gayanée Pierre

THEATRE FRANCINE VASSE 18 RUE COLBERT 44000 Nantes 44