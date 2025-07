Béatrice Helg « Géométries du silence » Musée Réattu Arles

Du 05/07 au 05/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Vernissage le samedi 5 juillet à 19h. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

L’exposition est la plus importante jamais consacrée à Béatrice Helg. Elle présente, dans une scénographie épurée, un corpus de plus de 70 photographies réalisées au cours des 25 dernières années.

L’artiste suisse Béatrice Helg s’impose comme une figure singulière dans l’histoire de la photographie mise en scène. Loin des approches hyperréalistes ou narratives, elle cultive depuis les années 1980 une écriture mêlant espace, lumière et matière, qui lui vaut une reconnaissance internationale.



Influencée par l’avant-garde russe et le constructivisme, passionnée de musique, sensible aux notions d’espace et de temps, à l’architecture, au théâtre et à l’opéra, Béatrice Helg crée dans son atelier des installations où la sculpture, la peinture, la mise en scène et surtout la lumière interagissent. Elle compose des installations à partir de matériaux de récupération ou de matières qu’elle imagine et façonne spécialement pour la prise de vue. Mais le matériau essentiel reste la lumière, devenu le médium par lequel toute révélation est possible.



Sculptures ou architectures éphémères, ses œuvres monumentales émergent des profondeurs du silence ; elles dévoilent des univers d’ombre et de clarté d’une étrange beauté, aussi poétique que spirituelle, ouvrent sur un infini, sur une quête d’absolu ou la recherche d’un mystère intérieur.

L’exposition est la plus importante jamais consacrée à Béatrice Helg. Elle présente, dans une scénographie épurée, un corpus de plus de 70 photographies, le plus souvent de grands formats, qui mêlent des images emblématiques de sa carrière issues des séries Théâtres de la lumière, Esprit froissé, Crépuscule, Éclats, Cosmos, Résonance ou Natura et des créations inédites.



Cette exposition fait partie de la séquence Arles Associé des Rencontres d’Arles.Elle a reçu le généreux soutien de Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture.



– Jeudi 10 juillet à 18h

Rencontre privilégiée avec l’artiste Béatrice Helg et Daniel Rouvier, commissaire de l’exposition. .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 musee.reattu@ville-arles.fr

English :

The exhibition is the largest ever devoted to Béatrice Helg. It presents, in an uncluttered scenography, a corpus of over 70 photographs taken over the last 25 years.

German :

Die Ausstellung ist die umfangreichste, die je Beatrice Helg gewidmet wurde. Sie zeigt in einer schlichten Szenografie einen Korpus von über 70 Fotografien, die in den letzten 25 Jahren entstanden sind.

Italiano :

È la più grande mostra mai dedicata a Béatrice Helg. In una raffinata scenografia, presenta un corpus di oltre 70 fotografie scattate negli ultimi 25 anni.

Espanol :

Se trata de la mayor exposición jamás dedicada a Béatrice Helg. En una refinada escenografía, presenta un conjunto de más de 70 fotografías tomadas en los últimos 25 años.

