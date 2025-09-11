Beats on the Wall#3 Bloc Session Besançon Chalezeule
Beats on the Wall#3 Bloc Session Besançon Chalezeule jeudi 11 septembre 2025.
Beats on the Wall#3
Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule Doubs
Début : 2025-09-11 18:30:00
fin : 2025-09-11
2025-09-11
On vous attend pour notre troisième soirée Beats on the Wall, le RDV mensuel chez Bloc Session Besançon !
Le programme
De 18h30 à 22h00 viens grimper et t’ambiancer sur les sons de notre DJ Pierre !
Dès 19h00 BBQ ! Chacun ramène quelques saucisses, brochettes (…) à faire griller. On s’occupe des sauces, du pain, des salades et des chips !
À 20h30 participe et tente de remporter le jeu d’escalade imaginé pour l’occasion et animé par Romain !
On à hâte, et toi ? .
Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 69 69 64 besancon@blocsession.com
