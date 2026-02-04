Beattie SUPERSONIC Paris

BEATTIE (22h30)

(Indie pop – Londres, UK)

Chaque génération puise dans le passé pour façonner l’avenir, et le son éclectique des années 90 inspire des artistes de tous horizons. La chanteuse, autrice-compositrice et productrice émergente Beattie canalise ces influences dans un style tourné vers l’avenir, porté par des textes intimistes, presque diaristiques.

La voix de Beattie captive, passant d’une vulnérabilité délicate à une puissance gothique – un mélange envoûtant entre Hope Sandoval de Mazzy Star et Lana Del Rey, avec des touches de PJ Harvey et d’Elliott Smith. Influencée par des artistes en constante évolution mais toujours authentiques comme Radiohead, elle façonne un rock alternatif contemporain qui fait écho à Wolf Alice.

Ses paroles brutes, proches de l’écriture d’un journal intime, explorent les thèmes d’une vie de jeune adulte : la vie en ville, la perte de l’innocence et les fins de relations, sublimés par une écriture poétique.

Fin 2025, Beattie a été nommée dans la catégorie Meilleur·e Artiste Alternatif·ve aux Notion Music Awards, et 2026 s’annonce comme une année charnière avec la sortie très attendue de son deuxième EP.

https://beattieofficial.bandcamp.com/merch

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 7 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Wolf Alice, PJ Harvey & Mazzy Star

Le samedi 07 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

