Beatty et Lionel Morin à la Galerie ACMAA Place Xavier Battini 3 rue Voltaire L’Isle-sur-la-Sorgue 2 juillet 2025 07:00

Vaucluse

Beatty et Lionel Morin à la Galerie ACMAA Place Xavier Battini 3 rue Voltaire Galerie ACMAA Place Xavier Battini Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-02

Nous présenterons les œuvres de deux artistes, deux univers à découvrir :

✨ Beatty et ses Copines pleines de confidences et ses Mirontons fantasques et drôles

✨ Lionel Morin, alias Art & Lio, créateur d’œuvres uniques mêlant résine, peinture et vernis

.

Place Xavier Battini 3 rue Voltaire Galerie ACMAA Place Xavier Battini Isle sur la Sorgue

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 94 00 52 acmaagalerie@gmail.com

English :

We present the works of two artists, two worlds to discover:

? Beatty and his confidential « Girlfriends » and his whimsical and funny Mirontons

? Lionel Morin, alias Art & Lio, creator of unique works combining resin, paint and varnish

German :

Wir werden die Werke von zwei Künstlern präsentieren, zwei Welten, die es zu entdecken gilt:

? Beatty und seine « Freundinnen » voller Vertraulichkeiten und seine fantasievollen und lustigen Mirontons

? Lionel Morin, alias Art & Lio, der einzigartige Kunstwerke aus Harz, Farbe und Lack schafft

Italiano :

Presenteremo il lavoro di due artisti, due mondi da scoprire:

? Beatty e le sue « Girlfriends » piene di confidenze e i suoi Mironton stravaganti e divertenti

? Lionel Morin, in arte Art & Lio, che crea opere uniche combinando resina, pittura e vernice

Espanol :

Presentaremos la obra de dos artistas, dos mundos por descubrir:

? Beatty y sus « Novias » llenas de confidencias y sus caprichosos y divertidos Mirontons

? Lionel Morin, alias Art & Lio, que crea obras únicas combinando resina, pintura y barniz

L’événement Beatty et Lionel Morin à la Galerie ACMAA L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2025-06-24 par Isle sur la Sorgue Tourisme