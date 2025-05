Beatty expose à l’espace Carnot – Rue Carnot Châtelaillon-Plage, 19 mai 2025 10:00, Châtelaillon-Plage.

Charente-Maritime

Beatty expose à l’espace Carnot Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Beatty, artiste peintre collagiste vous présentera ses œuvres à la palette colorée à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Rue Carnot Espace Carnot

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 66 60 93 betty.mortier@orange.fr

English :

Beatty, a collage painter, will present his colorful palette at the espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Beatty, ein Collagenmaler, wird Ihnen seine Werke mit der bunten Palette im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage vorstellen.

Italiano :

Beatty, pittore di collage, esporrà la sua tavolozza colorata all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Beatty, pintor de collages, mostrará su colorida paleta en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

