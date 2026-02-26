Beau Boucan Festival 2026 La Barakason Rezé 20 et 21 mars payant, tarif plein / réduit

festival des musiques pop, indépendantes et alternatives, à Rezé

Beau Boucan Festival revient marquer l’arrivée des beaux jours en 2026 pour une seconde édition à la Barakason, à Rezé, en partenariat avec l’équipe de la Soufflerie.

On se laissera porter par la pop électronique taillée pour les dancefloors des anglais de The Itch, on fera un tour dans l’univers si singulier de crenoka, on prendra une grande claque en écoutant la voix de Woody, on fera un beau voyage psychédélique avec Quantum Quantum, on mélangera dreampop, électro et clarinette avec Nûr, et on prendra un bon shot d’hyperpop avec mita.

Et bien entendu, dancefloor après les concerts avec les dj set d’Emylicious et Ana Flash.

Et puis, cette année encore, on retrouvera une carte soignée au bar et les fameux kebabs vegans de Kitchen Talks, collectif angevin pour lequel la cuisine et la parole se lient au service du militantisme et de l’échange. Comme d’habitude, les bénéfices réalisés par Kitchen Talks seront reversés à une association caritative.

On a hâte !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/beau-boucan/evenements/beau-boucan-festival-2026

La Barakason 1 allée du dauphiné 44400 Pont Rousseau Rezé 44400 Loire-Atlantique



