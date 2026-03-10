Beau Boucan Festival Barakason (La) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 19:00 –

Gratuit : non 13 € à 28 € 1 jour : 16 € plein / 13 € réduit2 jours : 28 € plein / 22 € réduit Tout public

Beau Boucan Festival revient marquer l’arrivée des beaux jours en 2026 pour une seconde édition à la Barakason à Rezé, en partenariat avec l’équipe de la Soufflerie. On se laissera porter par la pop électronique taillée pour les dancefloors des anglais de The Itch, on fera un tour dans l’univers si singulier de crenoka, on prendra une grande claque en écoutant la voix de Woody, on fera un beau voyage psychédélique avec Quantum Quantum, on mélangera dreampop, électro et clarinette avec Nûr, et on prendra un bon shot d’hyperpop avec mita. Et bien entendu, dancefloor après les concerts avec les dj sets d’Emylicious et Ana Flash. Et puis, cette année encore, on retrouvera une carte soignée au bar et les fameux kebabs vegans de Kitchen Talks, collectif angevin pour lequel la cuisine et la parole se lient au service du militantisme et de l’échange. Comme d’habitude, les bénéfices réalisés par Kitchen Talks seront reversés à une association caritative. On a hâte !

Barakason (La) Château de Rezé Rezé 44400

