Beau Boucan, la journée pop ! – Le DIX (Maison de quartier) Nantes, 18 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 15:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Suite à son premier événement au Dix, « Aprèm Endorphines » en décembre 2023, et toujours dans le cadre de sa démarche de promotion des musiques pop auprès d’un public large et varié, Beau Boucan organise sa Journée Pop au Dix !Familles, voisin·es, habitué·es des concerts, curieux·ses… vous êtes les bienvenu·es !Buvette et petite restauration sur placeOrganisé par Beau Boucan

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100