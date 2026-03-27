Beau Boucan : Release Party Coconut ! Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 20:00 – 23:30

Gratuit : non 10 € / 12 € / 15 € préventes : 10 € ou 15 € tarif soutiensur place : 12€ Réservation : https://dice.fm/event/yoayga-coconut-mackenzie-leighton-etienne-quenea-15th-apr-le-ferrailleur-nantes-tickets Tout public

L’asso Beau Boucan est heureuse d’accueillir la release party de Coconut ! Pour fêter la sortie de son nouvel album « Pour des Grands », le duo Coconut prépare un concert spécial à 4 avec une section de vent ! Les stars locales Mackenzie Leighton et Etienne Quenea ouvrent la soirée. COCONUTDuo nantais pop folk composé de deux guitares et deux voix, les Coconut s’inspirent d’artistes comme Andy Shauf, Hannah Cohen ou encore Metronomy et marient leurs timbres aux teintes folk et aux harmonies vocales somptueusement ficelées. Leurs balades bucoliques s’inspirent de leur quotidien, des expériences vécues en ce début de vingtaine et des questionnements qui en découlent à travers une musique qui se veut acoustique et organique, en lien avec leur amour pour la nature.Clip de Triste Hiver MACKENZIE LEIGHTONMackenzie Leighton est une auteure-compositrice pop-folk américaine originaire du Maine et basée en France depuis 2017. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique.Clip de Magnolias in Mississippi, Peonies in Indiana ETIENNE QUENEAÉtienne Quenea est un chanteur-musicien-interprète nantais. Influencé par la chanson française (Albin de la Simone, Alain Souchon), comme de la scène indépendante internationale (Adrianne Lenker, Andy Shauf), ses chansons écrites en français sont un reflet de son rapport au monde qui l’entoure, de son quotidien. De la douceur, de l’amour et des liens humains dans ce qu’ils peuvent avoir de plus joli comme de plus douloureux.???? vidéo live

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

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