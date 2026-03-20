Beau Commun – Pop-Up de Créateurs Quartier Général Paris

Beau Commun vous donne rendez-vous les 11 et 12 Avril 2026 au Quartier Général – 71 Rue de la Fontaine au Roi – Paris 11ème.

M° Couronnes (L2), Belleville (L2 et 11), Goncourt (L11) et Parmentier (L3)

Pour ce tout premier rendez-vous, Beau Commun vous propose une sélection de plus de 40 Créateurs de tout horizon. Des artisans aux univers variés, au savoir-faire unique, proposant des pièces originales, locales et durables. Une expérience placée sous le signe d’une consommation éthique et responsable, sans renoncer au plaisir de se faire du bien, ni à celui d’offrir.

Un pop-up festif où vous pourrez retrouver de la mode, du bijoux, de la maroquinerie, de la céramique, de la décoration intérieure, des illustrations, des produits de beauté et de bien-être, du loisir créatif, de l’enfant, des produits zéro déchets, des créations gourmandes…

Ambiance musicale, espace café et ateliers DIY tout au long du week-end !

Beau Commun, pop-up parisien avec + de 40 créateurs et artisans. Découvertes, rencontres et partages seront au rendez-vous les 11 & 12 Avril 2026 au Quartier Général dans le 11e !

Le dimanche 12 avril 2026

de 10h00 à 19h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 20h00

gratuit

Réservation uniquement pour les ateliers créatifs : https://www.beaucommun.fr/edition/prochaine-edition/

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Quartier Général 71 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

https://www.beaucommun.fr/edition/prochaine-edition/ contact@beaucommun.fr https://www.facebook.com/events/904020898779767 https://www.facebook.com/events/904020898779767



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