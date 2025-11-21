Beaujolais Nouveau 2025 D185 Champ Bouchard Saint-Fargeau
D185 Champ Bouchard Au restaurant l’Auberge du Lac Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
2025-11-21
Soirée Beaujolais Nouveau à l’Auberge du Lac. Au menu buffet de charcuteries, coq au vin et gratin dauphinois, buffet de fromages et buffet de desserts. Café. Avec animation musical de Jean-Marc Hérouart (accordéon et chant). N’hésitez pas à réserver vos places, elles sont limitées. .
D185 Champ Bouchard Au restaurant l’Auberge du Lac Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 03 23 aubergedulac89@gmail.com
