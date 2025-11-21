Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais Nouveau 2025 D185 Champ Bouchard Saint-Fargeau

Beaujolais Nouveau 2025 D185 Champ Bouchard Saint-Fargeau vendredi 21 novembre 2025.

Beaujolais Nouveau 2025

D185 Champ Bouchard Au restaurant l’Auberge du Lac Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-22 23:30:00

Date(s) :
2025-11-21

Soirée Beaujolais Nouveau à l’Auberge du Lac. Au menu buffet de charcuteries, coq au vin et gratin dauphinois, buffet de fromages et buffet de desserts. Café. Avec animation musical de Jean-Marc Hérouart (accordéon et chant). N’hésitez pas à réserver vos places, elles sont limitées.   .

D185 Champ Bouchard Au restaurant l’Auberge du Lac Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 03 23  aubergedulac89@gmail.com

English : Beaujolais Nouveau 2025

German : Beaujolais Nouveau 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Beaujolais Nouveau 2025 Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !