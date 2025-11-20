Beaujolais nouveau 2025 La Marie Galante Saint-Georges-d’Oléron

Beaujolais nouveau 2025

La Marie Galante 49 Grande Rue Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

le menu du midi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 11:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Toute la journée autour du Beaujolais nouveau 2025

.

La Marie Galante 49 Grande Rue Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 05 63 lamariegalanteoleron@gmail.com

English : Beaujolais nouveau 2025

All day around Beaujolais nouveau 2025

German : Beaujolais nouveau 2025

Den ganzen Tag rund um den Beaujolais nouveau 2025

Italiano :

Tutto il giorno intorno al Beaujolais nouveau 2025

Espanol : Beaujolais nouveau 2025

Todo el día en torno al Beaujolais nouveau 2025

L’événement Beaujolais nouveau 2025 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes