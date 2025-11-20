Beaujolais nouveau 2025 La Marie Galante Saint-Georges-d’Oléron
Beaujolais nouveau 2025 La Marie Galante Saint-Georges-d’Oléron jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais nouveau 2025
La Marie Galante 49 Grande Rue Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
le menu du midi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Toute la journée autour du Beaujolais nouveau 2025
La Marie Galante 49 Grande Rue Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 05 63 lamariegalanteoleron@gmail.com
English : Beaujolais nouveau 2025
All day around Beaujolais nouveau 2025
German : Beaujolais nouveau 2025
Den ganzen Tag rund um den Beaujolais nouveau 2025
Italiano :
Tutto il giorno intorno al Beaujolais nouveau 2025
Espanol : Beaujolais nouveau 2025
Todo el día en torno al Beaujolais nouveau 2025
