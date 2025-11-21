Beaujolais nouveau 2025 rue des dames Saint-Georges-d’Oléron
rue des dames Place de l’église Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
On fête le beaujolais tous ensemble autour d’un bon buffet campagnard.
Ouvert à tous.
rue des dames Place de l’église Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English :
We’re celebrating the Beaujolais together over a country-style buffet.
Open to all.
German :
Wir feiern den Beaujolais alle zusammen bei einem guten ländlichen Buffet.
Offen für alle.
Italiano :
Festeggeremo insieme il Beaujolais con un buffet in stile country.
Aperto a tutti.
Espanol :
Celebraremos juntos el Beaujolais con un bufé campestre.
Abierto a todos.
L’événement Beaujolais nouveau 2025 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes