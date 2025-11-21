Beaujolais nouveau 2025 rue des dames Saint-Georges-d’Oléron

Beaujolais nouveau 2025

rue des dames Place de l’église Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

On fête le beaujolais tous ensemble autour d’un bon buffet campagnard.

Ouvert à tous.

.

rue des dames Place de l’église Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

English :

We’re celebrating the Beaujolais together over a country-style buffet.

Open to all.

German :

Wir feiern den Beaujolais alle zusammen bei einem guten ländlichen Buffet.

Offen für alle.

Italiano :

Festeggeremo insieme il Beaujolais con un buffet in stile country.

Aperto a tutti.

Espanol :

Celebraremos juntos el Beaujolais con un bufé campestre.

Abierto a todos.

L’événement Beaujolais nouveau 2025 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes