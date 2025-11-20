Beaujolais Nouveau au Café du Commerce Treignac
Beaujolais Nouveau au Café du Commerce Treignac jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau au Café du Commerce
8 places des Farges Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Le moment est venu de goûter la cuvée 2025 !
Venez partager un bon verre accompagné d’une planche de charcuterie. .
8 places des Farges Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 16 29
English : Beaujolais Nouveau au Café du Commerce
German : Beaujolais Nouveau au Café du Commerce
Italiano :
Espanol : Beaujolais Nouveau au Café du Commerce
L’événement Beaujolais Nouveau au Café du Commerce Treignac a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze