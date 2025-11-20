Beaujolais Nouveau au Café du Commerce Treignac

Beaujolais Nouveau au Café du Commerce

8 places des Farges Treignac Corrèze

Le moment est venu de goûter la cuvée 2025 !

Venez partager un bon verre accompagné d’une planche de charcuterie. .

8 places des Farges Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 16 29

