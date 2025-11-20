Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais Nouveau au Café du Commerce Treignac jeudi 20 novembre 2025.

8 places des Farges Treignac Corrèze

Le moment est venu de goûter la cuvée 2025 !
Venez partager un bon verre accompagné d’une planche de charcuterie.   .

