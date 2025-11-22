Beaujolais Nouveau au Domaine Albert Domaine Albert Pommiers
Rendez-vous au Domaine Albert les 22 & 23 nov. pour fêter le Beaujolais Nouveau !
Dégustations, produits du terroir, créateurs, ambiance festive toute la journée…
Et samedi soir, soirée conviviale et musicale
.
Domaine Albert 2260 Route de Saint-fonds Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 98 32 13 contact@domainealbert.com
English :
Join us at Domaine Albert on Nov. 22 & 23 to celebrate Beaujolais Nouveau!
Tastings, local produce, artists and a festive atmosphere all day long?
And on Saturday evening, a convivial musical evening
German :
Treffen Sie sich am 22. und 23. November auf der Domaine Albert, um den Beaujolais Nouveau zu feiern!
Verkostungen, regionale Produkte, Kunsthandwerker, festliche Stimmung den ganzen Tag über?
Und am Samstagabend ein geselliger Abend mit Musik
Italiano :
Unitevi a noi al Domaine Albert il 22 e 23 novembre per celebrare il Beaujolais Nouveau!
Degustazioni, prodotti locali, artisti e un’atmosfera di festa per tutto il giorno?
E sabato sera, una serata musicale conviviale
Espanol :
Únase a nosotros en Domaine Albert los días 22 y 23 de noviembre para celebrar el Beaujolais Nouveau
Degustaciones, productos locales, artistas y un ambiente festivo durante todo el día..
Y el sábado por la noche, una agradable velada musical
