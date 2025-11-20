Beaujolais Nouveau au Domaine Steeve Charvet Domaine Charvet Chiroubles

Beaujolais Nouveau et Vieux Millésimes…

Domaine Charvet 2255 Route de Chiroubles Chiroubles Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-22

Steeve Charvet, vigneron à Chiroubles, vous ouvre ses portes et vous invite à explorer sa cave personnelle…

Domaine Charvet 2255 Route de Chiroubles Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 20 71 25 oenotourisme@charvet-chiroubles.fr

English :

Steeve Charvet, winemaker in Chiroubles, opens his doors and invites you to explore his personal cellar?

German :

Steeve Charvet, Winzer in Chiroubles, öffnet Ihnen seine Türen und lädt Sie ein, seinen persönlichen Weinkeller zu erkunden?

Italiano :

Steeve Charvet, viticoltore a Chiroubles, vi apre le porte e vi invita a esplorare la sua cantina personale?

Espanol :

Steeve Charvet, viticultor de Chiroubles, le abre sus puertas y le invita a explorar su bodega personal..

