Beaujolais Nouveau au Domaine Steeve Charvet Domaine Charvet Chiroubles
Beaujolais Nouveau au Domaine Steeve Charvet Domaine Charvet Chiroubles jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau et Vieux Millésimes…
Domaine Charvet 2255 Route de Chiroubles Chiroubles Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date :
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-20 2025-11-22
Steeve Charvet, vigneron à Chiroubles, vous ouvre ses portes et vous invite à explorer sa cave personnelle…
Domaine Charvet 2255 Route de Chiroubles Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 20 71 25 oenotourisme@charvet-chiroubles.fr
English :
Steeve Charvet, winemaker in Chiroubles, opens his doors and invites you to explore his personal cellar?
German :
Steeve Charvet, Winzer in Chiroubles, öffnet Ihnen seine Türen und lädt Sie ein, seinen persönlichen Weinkeller zu erkunden?
Italiano :
Steeve Charvet, viticoltore a Chiroubles, vi apre le porte e vi invita a esplorare la sua cantina personale?
Espanol :
Steeve Charvet, viticultor de Chiroubles, le abre sus puertas y le invita a explorar su bodega personal..
